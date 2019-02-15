Özlü, S Plaka sorununa çözüm üretiyor

Faruk Özlü, mahalle ve esnaf ziyaretlerinde kendisine iletilen S plaka ile ilgili şikayetleri Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya ileterek konu hakkında S plaka sahiplerine yardımcı olmasını talep etti.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerinde kendisine iletilen sorunlar ile yakından ilgilenen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, S Plaka konusunu Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile görüştü. Özlü, S plaka ile ilgili kendisine iletilen şikâyetleri, Vali Dağlı ve ilgili kurumlara ilettiğini belirterek, konu ile ilgili gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Özlü “Ziyaret ettiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın bize bazı şikayetlerini ve sorunlarını iletiyor. Bunlardan biride S Plaka konusuydu. Bununla başta Valimiz Zülkif Dağlı olmak üzere ilgililer ile görüştüm. Sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Bu konuların siyasi rant meselesine dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.