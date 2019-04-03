Özlü, “Yerel başarı hikayesi yazacağız”

Faruk Özlü, seçimlerin geride kaldığını söyleyerek “Şimdi Düzce için kucaklaşma zamanı, birlik beraberlik zamanı. Biz birlikte Düzce'yiz. Gelecek 5 yılda Düzce'de bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Yerel seçimlerden galip ayrılarak Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin gelecek 50 yılını şekillendirecek projelerini hayata geçirerek Düzce'de yerel bir başarı hikayesi yazacaklarını söyledi.

Belediyecilik anlamında Türkiye'de ki tüm belediyelere örnek teşkil edecek çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Özlü “Düzce'yi ortak akılla yönetmeye gayret edeceğim. Düzce'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte çalışacağız. Unutmayalım ki bir birlikte Düzce'yiz. Herkesi kucaklayacağız, herkesin fikrini alacağız. Gelecek 5 yılda gece gündüz çalışacağız ve çok daha modern ve yaşanabilir bir Düzce inşa edeceğiz” dedi.

Şeffaf olacağını söyleyen Özlü “Siyasal iletişim dili kullanacağız. Şeffaf olacağız, yaptığımız her şeyi açık net paylaşacağız. Gizli kapaklı, alacakaranlık bir şey olmayacak. Projelerimizde önce uzmanlara sonra konunun muhataplarına ve halka danışacağız. İstişare mekanizması sürekli açık olacak. Kim Düzce için bir şey yapmak istiyorsa, bir projesi varsa kapımız herkese açık” ifadelerini kullandı.