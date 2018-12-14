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Özlü'den Korkmaz ailesine başsağlığı ziyareti

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Faruk Özlü Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangın da hayatını kaybeden üç çocuğun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Özlü ardından yangında yaralanan ve tedavisi devam eden Muhammed Korkmaz'ı ziyaret etti.


Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangın da hayatını kaybeden üç çocuğun aile üyelerine baş sağlığı ziyaretine giden Faruk Özlü, Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat'tan yangın hakkında bilgiler aldı. Özlü'ye Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'te eşlik etti. Özlü ardından yangında 3 çocuğunu kaybeden ve tedavisi devam eden Muhammed Korkmaz'ı ziyaret ederek başsağlığında bulundu.


Aile üyeleri için gerekenin yapılacağını söyleyen Faruk Özlü, Düzce Valiliği ile birlikte Düzce Belediyesi ve Yığılca Belediyesinin de aile için gereken yardımlarda ve çalışmalarda bulunacağını söyledi.

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