Özlü'den mahalle konaklarına yakın takip

Faruk Özlü, hummalı bir çalışma yürütülen Çavuşlar Mahalle konağındaki çalışmaları inceledi. İç tefrişatına başlanan konakta çalışmaları inceleyen Başkan Özlü, “Mahalle sakinlerimize nezih bir konak oluşturacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, devam eden projeleri yakından inceliyor. Beyciler ve Çamköy mahalle konaklarının inşaatı tamamlanarak hizmete alınmasının ardından Çavuşlar mahalle konağı da açılış için gün sayıyor. Çavuşlar mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan konaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, “Tamamı ahşaptan olan bu konak mahalle sakinlerimizin ikinci evi haline gelecek. Bu konağımızda meslek kurslarımızla da eğitimler vereceğiz. Düzce'mizin tamamını düşünüyor, tamamına hizmet ediyoruz” dedi.

Çavuşlar mahalle konağında iç tefrişat çalışmaları başlarken konağın dolapları takılmaya başladı.