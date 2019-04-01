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Özlü'den örnek davranış

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr.

Faruk Özlü tebrik için kendisine çiçek göndereceklere seslendi.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı olan Dr. Faruk Özlü, kendisine tebrik çiçeği göndermek isteyenlere seslenerek “Belediye Başkanı seçilmem nedeniyle, şahsıma ve belediyemize çiçek göndermek isteyenler olabilir. Sizlerden isteğim; çiçek göndermek yerine Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) Kızılay ya da Yeşilay'a bağışta bulunmanızdır. Düzceli hemşerilerime ve kamuoyumuza en içten saygılarımla” dedi.

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