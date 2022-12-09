Palamuttan sonra tezgahların yeni gözdesi hamsi oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de palamut bolluğunun azalmasının ardından tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor. Vatandaşlar ise en çok ilgiyi kilosu 20 liraya kadar düşen hamsiye gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda denizlerden bol miktarda çıkan palamut, şimdilerde yerini hamsi, barbun, çinekop ve istavrite bıraktı. Düzce'de de vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü hamsi oldu. Kilosu 20 liraya kadar düşen hamsi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.

Balıkçı Tuncay Kılıç, palamutun azalmaya başladığını söyleyerek, "Tezgahlara bol miktarda palamut gelmişti ama artık hamsinin sezonu başladı. İlerleyen zamanlarda daha iyi olur. Tezgahlarımızda çeşitlilik de var. Çinekop, mezgit, istavrit, barbun var. Şu anda denizin durumu iyi" dedi.

Fiyatların uygun olduğunu belirten Kılıç, "Hamsinin kilosu 20 lira, diğer balıkların kilosu da 70-80 lira arasında değişiyor. Şu anda gayet ucuz" diye konuştu.