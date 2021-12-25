Pamukkale Üniversitesi Rektöründen Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

Dr. Ahmet Kutluhan, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya geldi.

İlk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret eden Dr. Ahmet Kutluhan, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak iş birliği imkanlarını istişare etti. Ziyarette, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü de yer aldı.

Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ile birlikte Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde; Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika programlarının düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir klinik araştırma merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

Konuk rektör daha sonra GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarını teslim alarak, evrensel standartlarda üretim yeteneğini belgelendiren Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü ve DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesi'nin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünlerin, sadece Düzce Üniversitesi uzman personeli eliyle üretildiği tesisin, ayrıca endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de verdiğini ifade etti. Üretim Merkezi'nde ayıca Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünlerinin, katma değerli nihai ürüne dönüştürüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dr. Ahmet Kutluhan son olarak Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DÜBİT) ziyaret etti. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, TÜRKAK akreditasyonuna sahip ve 2021 yılı itibariyle de Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditaion Cooperation – ILAC) tarafından akredite olarak bölgenin uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvarı olan Merkezde, yürütülen projeler ve yapılan faaliyetler konusunda bilgi paylaşımında bulundu.