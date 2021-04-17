Pandemi değerlendirme toplantısı online yapıldı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce'de vakaların artışı her geçen gün devam ediyor. Düzce'de korona virüs ile mücadele de il genelindeki son durum ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü Pandemi değerlendirme toplantısı video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlık ettiği, toplantıya ilçe kaymakamları, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ilgili kurum yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda neler yapılması gerektiği konuşuldu.