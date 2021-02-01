Pandemi dönemi KOBİ'lerin iş yapış şekillerini değişti

İnternet tabanlı programlar yöneticilerin finansal hareketleri takip etme ve yönetme noktasında önemli kolaylıklar sağlanıyor. Türkiye'nin KOBİ'ler tarafından en çok tercih edilen muhasebe programını geliştiren Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, pandemi döneminde internet tabanlı online muhasebe programlarına olan talebin özellikle arttığını ifade etti. Genel Müdür Veli, ayrıca Bilsoft online muhasebe programlarının internetin olduğu her yerden cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden erişilebilir ve kullanılabilir olmaları dolayısıyla yöneticiler tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti.

Bilsoft online muhasebe programı ile kullanıcılar cari takip işlemlerinin yanı sıra, e-fatura, e-arşiv fatura, hızlı satış, barkodlu satış, personel takibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Genel Müdür Ahmet Veli, "Kullanıcılar verilerini kendi sunucularında depolayabiliyor. Farklı lokasyonlarda ki sunucularda da yedekleyerek veri güvenliğini yüzde 100 garanti alıyoruz. Bilsoft online muhasebe programında, e-fatura, hızlı satış, barkodlu satış, personel takip gibi bir çok özelik bulunuyor. Programda kullanılan ifadeler, karmaşık muhasebe terimleri olmayıp, herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilir ifadelerdir. Ayrıca, basit ve kolay arayüzü sayesinde herhangi bir muhasebe eğitimi almadan yöneticilerin rahatlıkla kullanabileceği bir programdır. Bilsoft Online Muhasebe Programını dileyen herkesin ücretsiz deneyebilir. Deneme yapmak isteyenler web sitemizi ziyaret ederek üyelik formunun doldurmaları yeterlidir” dedi.