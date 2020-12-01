Pandemi kış lastiğini de vurdu

Kış mevsiminde sürücülerin ve yolcuların güvenliği için en önemli tedbirlerden birisi olarak kış lastiği uygulaması olarak öne çıkıyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta uygulamaya girdi. 1 Nisan 2021'de sona erecek uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza kesilecek. Uygulamanın başlamasına rağmen dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan, Covid-19 pandemisi sürecinde üretimin de aksamasıyla kış lastiği üretimi de sekteye uğradı. Pandemi nedeniyle duran üretimler nedeniyle kış lastiği de talebe göre üretilemeyince ticari araç sahipleri kış lastiğini bulmakta zorlanıyor.

"Lastik piyasasında büyük bir problem var"

Düzce'de uzun yıllardır oto lastikçiliği yaptığını, son bir ayda da yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Cemal Aksan, “1 Aralık ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması olduğu için insanlar bu sene bu kurala uymak için erkenden lastiklerini taktırmaya başladılar. Bu sene pandemiden dolayı lastik üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Onun dışında dolarında artmış olmasıyla alakalı yurtdışından gelen ithal lastikte de sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenlerden doğayı lastik piyasasında büyük bir problem var. Araçlarına lastik taktırmak için gelenler oluyor. Onlara sipariş vermemiz gerektiğini ancak ne zaman geleceğini bilmediğimizi söylüyoruz. Araç sahipleri kış lastiği seçiminde ince eleyip sık dokumak yerine bir an önce karın yağmasını ve havaların soğumasını beklemeden, gidip lastiklerini alsınlar. Önümüzdeki süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları olup olmayacağını, fabrikalarda üretimin durup durmayacağını henüz bilmiyoruz. İlerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için henüz araçlarına lastik taktırmayanlar, mutlaka lastiklerini taktırsınlar ve lastiklerini taktırmayacaklarsa da mutlaka alsınlar” dedi.

“Kış lastiği kış mevsiminde emniyet kemeri kadar önemli”

Aracına kış lastiği taktıran Koray Demir ise, “Zorunlu olmasa bile kış geldiğinde lastikleri değiştirmek gerekiyor. Çünkü güvenlik önlemleri olsun, kaza olmaması için birde zaten kış şartlarının yoğun olduğu Düzce'de yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları düşebiliyor. Kar yığışı artabiliyor. Kaza oranlarını engellemek için hem fren mesafesi hem bir yere giderken kalmamak için lastikleri değiştirmek gerekiyor. Kış lastiği emniyet kemeri kadar önemli. Ben kış lastiği seçerken fren mesafesine bakıyorum. Bunu zaten çoğu lastik firması internet sitesinde yayınlıyor. Birde benim için lastiğin hamuru. Yani kışın lastik ne kadar yumuşak kalabiliyor bunlara bakıyorum. Zaten bilindik, tanınmış markalar var. Bunlara dikkat ettikten sonra sıkıntı çıkmıyor” diye konuştu.