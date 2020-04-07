Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi'nde oluşturulan pandemi polikliniğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Türkiye'de ilk korona virüsün çıkmasının ardından ülke genelinde ki tüm hastanelerde pandemi poliklinikleri kuruldu. Bunlardan bir tanesi de Düzce'de Atatürk Devlet Hastanesi'nde oluşturuldu. Pandemi Polikliniği'nde muayne hizmetleri tüm hızı ile devam ederken, semptompları olan hastalarda bu poliklinikte tedavi altına alınıyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, oluşturulan Pandemi Polikliniğinde incelemelerde bulundu. Pandemi Polikliniğinde görev alan personelin çalışmaları hakkında bilgi alan Sağlık Müdürü Yılmaz, pandemi kapsamında hastanelerde oluşturulan polikliniklerde muayene hizmetlerinin devam ettiğini dile getirdi. Yılmaz ayrıca halk sağlığı ekiplerinin sahada filyasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.