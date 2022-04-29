Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler

Program öncesinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirildi. Birbirinden değerli eserlerin başarıyla seslendirildiği programda üniversite mensupları, tasavvuf musikisiyle ruhları dinlendiren Ramazan akşamı yaşadı. Koro ekibine teşekkür belgelerini veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, müziğin evrenselliğini gösterdikleri ve tasavvuf müziği ziyafeti yaşattıkları için tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Konser sonrasında üniversite mensupları ve davetli konuklar, Karavana da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, salgın sürecinin ardından uzun bir süre sonra yeniden bir araya geldiklerini ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi.