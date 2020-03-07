Panterler çeyrek finalde

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig müsabakalarında Düzce Üniversitesi namağlup bir şekilde adını çeyrek finale yazdırarak, önemli bir başarıya imza attı. Maç başından sonuna kadar üstün bir mücadele sergileyen Düzce Üniversitesi Panterleri, rakibi Dumlupınar Üniversitesine fazla şans tanımadı. Teknik, güç ve koordinasyon olarak seyir zevki yüksek bir oyun çıkaran Düzce Üniversitesi sporcuları, sahadan 36-2 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Müsabaka sonunda çeyrek finale çıkmanın mutluluğunu yaşayan Düzce Üniversitesi Panthers takımı, kendilerine her zaman destek olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere Üniversite yönetimine, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na, takımı maçlara hazırlayan ve yöneten Antrenör Sercan Atay ile Ozan Emre Yazıcı'ya teşekkür ettiler.