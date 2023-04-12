İhlas Haber Ajansı

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Paralara el konuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri ruhsatı olmayan kahvehaneye yaptıkları baskında bin 200 TL ve iskambil kağıtlarına el koydu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri ruhsatı olmayan kahvehaneye yaptıkları baskında bin 200 TL ve iskambil kağıtlarına el koydu.


Çilimli İlçe Emniyet Amirliği tarafından tabelası ve ruhsatı olmayan kahvehaneye yapılan uygulama neticesinde bin 200 TL ile iskambil kağıtlarına el konularak şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

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