Park açılışı olumsuz hava şartlarına takıldı

Faruk Özlü, beraberinde yakın kurmayları ile birlikte yapımı devam eden proje çalışmalarını incelemek için sahaya indi. Özlü, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi ve 23 Nisan Parklarında incelemede bulunarak son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Faruk Özlü, sosyal belediyecilik anlayışı ile şehre kazandırılması için hayata geçirdiği projelerin son durumlarını yaptığı inceleme turuyla yerinde inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile ilk olarak Uzunmustafa Mahallesinde inşa edilen ve yapımında sona yaklaşılan Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezen Başkan Özlü, binanın iç kısımları ve çevresinde devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Başkan Özlü daha sonra Camikebir Mahallesi eski film platosunun bulunduğu alanda yapımına başlanan 23 Nisan parkına geçerek burada incelemelerde bulundu. 7 bin 400 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra 60+12 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları, Türkü Evi ve kafeterya alanlarının bulunacağı park alanındaki çalışmaları değerlendiren Başkan Özlü, son durum hakkında da yetkili isimlerden bilgi almayı ihmal etmedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hizmete açılması öngörülen 23 Nisan Parkının hava şartlarının uygun olmamasından ve zeminin ıslaklığından ötürü açılışının gecikeceğinin kendisine iletildiğini dile getiren Faruk Özlü, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezdinde Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün destekleri ile yapım çalışmaları devam eden parkımızda, malzemelerimiz hazır olmasına rağmen kauçuk döşemeleri ile oyun gruplarının montajlarının gerçekleştirilememesi ve kamelyaların yerleştirilememesinden dolayı açılışımızı ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Hava şartlarının müsait olduğu ilk fırsatta kalan eksiklerin giderilmesini müteakip parkımız vatandaşlarımızın hizmetine açılacak” dedi.