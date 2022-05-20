Park bahçeler de yoğun çalışma

Bahçeşehir'in dört bir yanına dağılan ekipler, parklar, refüjler ve oyun alanlardaki çimleri biçiyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçeşehir bölgesinde çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmasına başladı. Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte uzayan çim ve yabani otların vatandaşları rahatsız etmemesi için titizlikle kesilirken aynı zamanda çiçeklerin de bakımları yapılıyor. Sürücülerin görüşünü engellememesi için refüjlerdeki otlar da temizlenirken, Düzce'nin önemli yaşam alanlarından biri olan Bahçeşehir daha düzenli ve bakımlı olması sağlanıyor.