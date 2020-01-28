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Park bahçeler ekipleri sahada

Düzce Belediyesi park, cadde ve bulvarlar üzerinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi şehir merkezi genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan süs ağaçlarında budama yapan ekipler, hava şartlarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine mahalle parklarında da temizlik çalışması yaptı. Ağaçlardan dökülen yaprakları süpüren ekiplerin bir kısmı da Bolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlarda budama ve bakım yaptı. Kontrollü şekilde yürütülen çalışmalar belirlenen program çerçevesinde devam edecek.

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