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Park çalışmalarına başlandı

DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi tarafından TOKİ konutları alanında yapılacak olan park çalışması için hazırlıklara başladı.


Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, TOKİ konutları alanında yapımına başlanılan park projesi alanında incelemelerde bulundu. Yavuz, “Pandemi sürecindeki tüm çalışmalarımızda önceliğimiz halkımızın sağlığıydı. Şimdi, normalleşme süreciyle birlikte projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. 1. Etap TOKİ konutlarında yapacağımız park projemiz için çalışmalara başladık” ifadelerinde bulundu.

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