Park halinde ki tır'a arkadan çarptı

Düzce D-100 karayolu Selamlar mevki'inde meydana gelen kazada yolcu minibüsü tır'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine gitmekte olan Recep P. idaresinde ki 81 AAJ 985 plakalı minibüs sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonrası arıza şeridinde park halinde bulunan 58 DF 321 plakalı tır'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Recep P. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devler Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.