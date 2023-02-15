İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki lüks cipte yangın çıktı

Düzce’de park halindeki lüks cipin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Düzce'de park halindeki lüks cipin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Olay, Kültür Mahallesi Akçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebiye U.'ya ait park halindeki 81 ABS 142 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar yangın tüpü ile müdahalede bulunarak, yangının büyümesini önledi. İhbarla olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle araçta hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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