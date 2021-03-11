Park halindeki otomobil alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir site içerisinde park halinde bulunan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Düzce Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan Çavuşlar TOKİ konutları D-10 blok önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazif İ. bir arkadaşından emanet olarak 81 FC 784 plakalı otomobili alarak, evine geldi. Nazif İ. evine çıktıktan bir süre sonra ise otomobilden alevler yükselmeye başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. LPG'li olan otomobilin tüpünün patlamaması için köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri ise yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Arkadaşından emanet aldığı aracın küle döndüğünü gören Nazif İ. ise kısa süreli şok geçirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.