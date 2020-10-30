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Park halindeki otomobil bir anda alev aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde park halindeki otomobil motor kısmından yandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde park halindeki otomobil motor kısmından yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çetin G. idaresindeki 81 ABD 634 plakalı Renault marka araç park halinde iken bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale ederken bir yandan da Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdüler. Maddi hasar meydana gelen yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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