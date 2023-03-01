Park halindeki otomobil dereye uçtu

Düzce'de sürücüsünün park ettiği otomobil, hareket ederek dereye uçtu.

Olay, Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli sürücüsü, 81 AAY 205 plakalı Opel marka otomobilini park ederek markette gitti. Bu sırada hareket eden otomobil geri kayarak Karaca Deresi'ne uçtu. Marketten çıkan G.K., otomobilinin dereye uçtuğunu fark etti. Olay yerine çağrılan çekici ile araç, bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.