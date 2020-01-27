İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki otomobil yandı

Düzce’de park halindeki otomobil yandı.

Düzce'de park halindeki otomobil yandı. Yanan otomobilin yanındaki otomobilleri ise komşuların yangını erken görmeleri kurtardı.


Yangın; 03.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bülent Y.'ye ait 81 AAR 733 plakalı otomobil, Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde bulunan apartmanın önünde park halindeyken alev aldı. Komşuların alevleri görerek haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ancak motor kısmı yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başaltı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.