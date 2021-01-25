Park halindeki otomobil yandı

Düzce'de otoparkta bulunan otomobilden elektrik kontağından çıkan yangında hasar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Şerefiye mahallesi İnönü Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Recep G. 81 ABD 551 plakalı Fiat marka otomobilini park ederek ayrıldı. Kısa süre sonra otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden otopark görevlisi ve vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber vererek, müdahale etti. Otopark görevlisi ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangında itfaiye ekipleri de soğutma çalışma yaptı.

Yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.