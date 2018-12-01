Parkinson Hastaları Duodopa tedavisi ile daha bağımsız ve özgür

Parkinson hastalığı için Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan Duodopa tedavisi, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı.

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları alanında çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Değirmenci tarafından takip ve tıbbi tedavi altında olan 12 yıllık Parkinson hastası; Duodopa tedavisi sonrası yürüme zorluğu, titreme, yavaşlık ve katılık şikâyetlerinde semptomatik düzelme sağlanarak taburcu edildi.

Duodopa uygulamasını Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Torun ile birlikte ekip olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Değirmenci, uyguladıkları tüm cihaz destekli tedavilerde olduğu gibi Duodopa tedavisinde de hasta değerlendirmelerinin titizlikle yapıldığının ve uygun görülen hastalarda ilaç dozlarının her hastaya özel olarak hesaplanıp hazırlandığının altını çizdi. İlaç uygulamasının; burundan ince barsaklara uzanan nazojejunal tüp ile test edildiğini dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi; klinik cevabın görülmesiyle Doç. Dr. Torun tarafından mideden ince barsağa uzatılan perkütan endoskopik gastrojejunostomi sistemi ile kalıcı hale getirildiği belirtildi.

Hastaların birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra rahatlıkla evlerine gidebildiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, “Duodopa uygulamasının da başlamasıyla birlikte, ülkemiz ve dünyada uygulanan Beyin Pili ve Apomorfin Pompa uygulaması gibi tüm cihaz destekli tedavilerin, Hastanemiz bünyesinde Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kliniğimizde başarıyla yapılabildiğini söylemekten mutluluk duyuyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Parkinson hastalığının tedavisinde temel prensibin, hastalık bulgularını baskılamaya yönelik ilaç tedavileri olduğunun önemine vurgu yapan Doç. Dr. Değirmenci, “Özellikle ilaç tedavisi ile motor dalgalanmaları veya istemsiz hareketleri izlenen, ilaç cevabı yetersiz titremesi olan, zaman içinde ilaç cevabı azalan bulguları olan, ağızdan ilaç kullanımını tolere edemeyen hastalarda Duodopa tedavisi önemli bir seçenek.” şeklinde konuştu.

Tüm amaçlarının Düzce ve çevre illerde yaşayan Parkinson hastalarına yardımcı olabilmek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, hastaların günlük yaşam aktivitelerini olabildiğince düzelterek yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında Gastroenteroloji, Beyin Cerrahi, Psikiyatri ve Anestezi Ana Bilim dallarının da desteğiyle çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.