Parkinson hastalığındaki gelişmeler konuşuldu

Dr. Yıldız Değirmenci'nin düzenlediği “Düzce Üniversitesi 2. Abant Parkinson ve Hareket Hastalıkları Günleri” Büyük Abant Otel'de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Açılışını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yaptığı programda; gün boyunca Parkinson ve Hareket Hastalıkları tüm yönleriyle tartışıldı. Ayrıca Parkinson hastalığının başlangıç ve ileri evrelerine göre tedavi tercihleri, hastalığın komplikasyonları, bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkileri ve baş etme yöntemlerinin yanı sıra hareket hastalıklarının önemli bir belirtisi olan tremor (titreme) ayırıcı tanısı ve tedavi yaklaşımları konularında gerçek olgular eşliğinde önemli bilgiler verildi.

Ulusal düzeyde katılımın olduğu toplantıda, Parkinson ve Hareket Hastalıkları alanında ülkemizin önemli isimleri olan; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Hastalıkları Birimi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Emre, Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Prof. Dr. Başar Bilgiç, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Doğu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin İşeri ve Dr. Yıldız Değirmenci'nin konuşmalarıyla Parkinson ve Hareket Hastalıklarında güncel bilgiler ve tedavi seçenekleri tartışıldı.

Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra İstanbul, Samsun, Mersin, Bolu, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Hendek, Karabük ve diğer illerden akademisyen, uzman, araştırma görevlisi ve öğrenci düzeyinde geniş katılımla gerçekleşen toplantının sonunda, tüm konuşmacı ve konuklara bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Abant ve çevre gezisini içeren sosyal program düzenlendi.