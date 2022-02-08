İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Parklar çocuklara hazırlanıyor

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından şehir genelindeki parklarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına birçok noktada devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım ihtiyacı olan parklarda çalışmalara devam ediyor. Kentin birçok noktasında parkların oyun grupları ve zeminlerini kontrol eden ekipler, kar yağışından dolayı hasar gören bölgeleri yeniliyor. Kardan arındırılan parklardaki yıkama çalışmalarının ardından oyun grupları da elden geçiyor.


Çocukların en uğrak yeri olan parkları düzenlemeye başlayan ekipler kısa süre içinde çalışmaları tamamlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.