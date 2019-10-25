Parklar çöplüğe dönmesin

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Birçok vatandaşın parklarda oturdukları yerlere gelişi güzel çekirdek kabuğu atarak çevrenin kirlenmesine sebep olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı. “Yeşil alanlarda ve Parklarda yeterince çöp kutusu bulunuyor. Buna rağmen bazı kişiler, atıklarını çöp kutusu yerine sağa sola atarak çevre kirliliğine neden oluyor. Unutmayalım ki, kirletilen yeri yine kendileri gelip kullanacaklar. Belediye olarak bizler parklar ve yeşil alanların temiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Nasıl olsa Belediye temizliyor zihniyetinden kurtulup temizlik konusunda duyarlı olmalıyız” dediler.

Ayrıca, Çevreye duyarlı vatandaşlardan çekirdek kabuklarının yerlere atılmasıyla ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını ifade eden Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, kabuklu yemişlerin kabuklarını yerlere atarak çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanması konusunda gerekli talimatları yerine getirdiklerini söyledi.