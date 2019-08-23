İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parklar Gece kartallarıyla denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte şok uygulamalar yaparak parklarda oturan şahıslar üzerinde sorgulamalar yaptılar.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte şok uygulamalar yaparak parklarda oturan şahıslar üzerinde sorgulamalar yaptılar.


Düzce şehir merkezinde bulunan Avni Akyol, İnönü, 15 Temmuz parkları ile bu parklara bağlanan ara yollarda şüpheli şahısların rahatsızlık verdiği konusunda ki şikayetler artınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları adı verilen mahalle bekçileri, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte parklarda şok uygulamalar yaptı. Özellikle yabancı uyruklu şahıslar ile durumundan şüphelenilen şahıslar üzerinde yapılan uygulamada kimlik sorguları, oturma izinleri ve üst aramaları yapıldı. Gece boyunca devam eden uygulamalarda 130 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.


Düzce'de asayiş açısından huzur ve güvenin sağlanması için şok uygulamaların zaman zaman yapılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.