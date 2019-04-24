Parklara yaz hazırlığı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki parklarda bulunan mevcut oyun gruplarını ve spor aletleri'ni yenilerken, diğer taraftan yeni açılan park alanlarına çocuk oyun gruplarının montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: “Düzce Belediyesinin sosyal belediyecilik faaliyetlerinden biri olan bu çalışmayla söz konusu yerlerde vatandaşlarımız açık havada spor yapma imkânına kavuşuyor. Kurulumu yapılan kondisyon aletleriyle, söz konusu parklar aynı zamanda spor alanına dönüşüyor ve bu parklarında yetişkinler rahatlıkla spor yapabiliyorlar.” denildi.