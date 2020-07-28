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Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Düzce Atatürk Bulvarı’nda bir pasajın çatı boşluğuna giren yavru kedi İtfaiye ekiplerini uğraştırdı.

Düzce Atatürk Bulvarı'nda bir pasajın çatı boşluğuna giren yavru kedi İtfaiye ekiplerini uğraştırdı. Dakikalarca kedinin çıkması için uğraşan ekipler, bölgeden ayrıldıktan sonra yavru kedi kendi imkanları ile açılan boşluktan çıktı.


Düzce Atatürk Bulvarı'nda bir pasajın çatı boşluğuna sıkışan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler pasajın çatı boşluğunda bulunan yavru kediyi çıkartmak için uzun uğraşlar verdi. Yavru kedinin çıkarılması için kedi sesi dinletilmesine rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkartılamadı. İtfaiye ekipleri çatı boşluğunda aralık açarak kedinin kendi imkanları ile çıkması için çalışma yaptı. Yavru kedi itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından açılan boşluktan kendi imkanları ile çıktı.

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