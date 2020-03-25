Patatesin fiyatı çıkışa geçti

Patates ve soğan toptancılarının fiyatı yükseltmesi ile pazarda patatesin fiyatı 4 lirayı geçti.

Düzce'de semt pazarında geçtiğimiz haftalarda 2,5 lira olan patatesin fiyatı 4 liraya çıktı. Pazarcı esnafı fiyatların çıkmasının arz ve talepten kaynaklandığını belirterek “1 kilo alan 10 kilo 20 kilo aldı. Geçen hafta mal yetiştiremedik, bu hafta da pazarda kimse yok. Aldıkları patates soğanlar zaten çürüyecek. Çünkü hava sıcak. Zaten mevsimin son ürünü yenisi çıkmak üzere. Bir korku bir telaş var insanlarda. Bu durum böyle devam ederse fiyatlar artar. İhracat olmamasına rağmen bunların artması tamamen insanların inisiyatifine kalmış. Çünkü yeteri kadar mal var. Birden yığılma olunca adamın eli boşaldı. Bu sefer adamda dedi ki 3 liraysa 4 lira olacak. Fırsat doğdu yani” dedi.

“Fiyatlar arttı olan tüketiciye oldu”

Esnaf Batuhan Yangaz ise 1 hafta içerisinde patates fiyatlarının ikiye katlandığını ifade ederek “Patates, soğan geçen haftaya göre yaklaşık 2,5 liraya sattığımız malları bu hafta 5 liraya satıyoruz. Korona virüs'ten dolayı gıda sektöründeki mallara talep çoğaldı bu yüzden fiyatlar arttı. Şu anda yeterince mal var. Elinde malı olan insanlarda haliyle bu durumu fırsat haline çevirdi ve bu durumu tüketiciye yansıttı” dedi.

Vatandaşlarda fiyatların çıkmasına tepki gösterdiler.