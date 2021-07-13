Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu üzerinde yol kenarındaki patoz makinesinden çıkan tozların sebep olduğu 6 araçlı zincirleme kazada 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan patoz sürücüsü ile bahçe sahibi gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametine seyir halinde olan 81 AAV 386 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 67 SK 852 plakalı motosiklet yol üzerinde oluşan yoğun toz sebebiyle çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen ve otomobille motosikletin kaza yaptığını son anda gören 81 DT 875, 81 T 0517 ve 81 ABR 888 plakalı otomobiller de birbirlerine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürülürken, kazanın etkisiyle şoka giren çocuklar sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

2 kişi gözaltına alındı

Kazaya sebep olan yoğun tozun yol kenarında çalışan ve buğday hasadı yapan patoz makinesinden dağılan tozların sebep olduğunun ileri sürülmesi üzerine patoz sürücüsü ve bahçe sahibin gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

“Duman bahçeden geliyordu”

12 kişinin yaralandığı kazayı gören bir vatandaş, “Normal hızda geliyorduk. Burada bir duman vardı. Dumanı görünce yavaşladık ancak aniden karşımıza bir araç çıktı. Zaten motosiklet ile diğer araç kaza yapmıştı. Sonra bütün araçlar birbirine vurdu. Duman bahçeden doğru geliyordu. Büyük ihtimal patoz dumanıydı” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.