Pazar yerinin çatısından düşen şahıs öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sularında çocukların uçurdukları model uçağın pazar yerinin çatısına düşmesi üzerine uçağı almak için çatıya çıkan Nurettin Karataş (32), çatının kırılması sonucu aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.