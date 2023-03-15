Pazarkette sona geliniyor

Kırmızı, lacivert ve beyaza boyanan Pazarkent vatandaşlar tarafından beğenildi.

Aziziye Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve kendi elektriğini üretebilecek potansiyele sahip olacak olan Pazarkent'te sona geliniyor. Geçtiğimiz günlerde zemin betonu atılan pazaryeri 3 bloku kırmızı, lacivert ve beyaz renklerle boyandı.

Pazarkent'in nisan ayında açılması planlanıyor.