Pazaryeri çevre yolları yenileniyor

Düzce Belediyesi, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Merkez Pazaryerinin çevresindeki yollarda çalışma başlattı. Sokaklarda mevcut bozuk asfalt kısımların kazıma çalışmaları yürütülürken kaldırım bordürleri de örülüyor.

Düzce Belediyesi Merkez Pazaryeri Projesi, vatandaşlarla buluşmak için gün sayıyor. Yarı açık ortamı, kendine özgü tasarımıyla modern pazaryeri çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi üreten doğa dostu proje olarak bölgede en dikkat çekici yatırımlar arasında yerini aldı.

İç kısımlardaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri çevresindeki sokakların yeniden düzenlenmesi ve asfaltlanması için çalışmalara başladı. Pazaryeri alanının iki yanında uzanan sokaklarda asfalt kazıma ile işe başlayan ekipler, çevre kaldırım alanları için bordür döşeme işlemine de başladı. Kazıma çalışmalarının ardından araç ulaşımının daha kolay ve hızlı olması için en kısa sürede asfalt serimi de tamamlanarak pazaryerinin vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.