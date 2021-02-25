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Pehlivan ve Yönetim Kurulu Genel Başkan Kaan'ı ziyaret etti

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ı ziyaret etti.

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ı ziyaret etti.


Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Genel merkezinde Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ı ziyaret eden Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri şubenin çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca bölgesel faaliyetler hakıında da bilgi alışverişi yapıalan ziyarette üretim alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.


Ziyaret ile ilgili değerlendirme yapan Vefa Pehlivan, “Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ı Düzce olarak ziyaret ettik. Ziyarette bölgesel faaliyetlerimizi ele aldık, üretim alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'a nezaketi için teşekkür ederiz” dedi.

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