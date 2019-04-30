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Piknikte doyasıya eğlendiler

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve özel çocuklar için düzenlenen pikniğe katılım bu yıl da yoğun oldu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin katıldığı piknikte özel çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen özel çocuklar için piknik organizasyonu bu yıl da Gölyaka Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi. Özel çocuklar ve gençler ile aileleri için düzenlenen etkinliğe Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katıldı. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte Başkan Yardımcısı Gösterişli kurulan stantlardan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıttı. Pikniğe katılan aileler ile de tek tek sohbet eden Gösterişli, etkinliğe gösterilen ilgi için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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