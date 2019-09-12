Pist için harekete geçildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıllarda başlayan ve yarın kalan yarış pistinin eksiklerinin giderilip Nisan ayında açılması için çalışma başlatıldı. Ak Parti Sakarya Milletvekili Milli Sporcu Kenan Soğuoğlu, “Bu saatten sonra burayı bitirmemek gerçekten yazıktır” dedi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan yarış pisti için milletvekili olduktan sonra çalışmalarına hız veren AK Parti Sakarya Milletvekili Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, bir kez daha temaslarda bulunmak için Cumayeri'ne geldi. Sofuoğlu, Düzce Dr. Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe bürokratları ve siyasilerle birlikte yarış pisti alanında bir araya geldi. İlk olarak yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, yarış pistinin mutlaka kazandırılması gerektiğini belirterek “Ben bu pist için daha spor yaptığım zamanlarda hareket geçmiştim. Burasının mutlaka ülkeye kazandırılması gerekiyor. Buranın bir kısmını bitirdik. 3 bin 600 metrenin alt yapısını tamamen bitirdik. Asfalt altı malzemenin yarısını da tamamladık. Yani burada birkaç adım kaldı. Bu saatten sonra burayı bitirmemek gerçekten yazıktır dedik ve verilen bunca emeğin yolda bırakılmaması gerektiğini anlattım. Şu anda hem vekiller olsun, hem valimiz hem de belediye başkanımız olsun hem fikiriz burası bitecek dedik ve bir şekilde bitireceğiz burayı. Motor sporlarından gelen biri olarak bunun benim borcum olduğunu inanıyorum. O yüzden inşallah burayı tamamlayacağız ve Türkiye'nin her şehrine örnek olacak bir proje olacak. İnşallah nisan ayında burayı açarız” diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, hep birlikte yarış pistini yapacaklarını belirterek “İnşallah en kısa zamanda milletvekillerimizin desteği, İl Özel İdaresinin desteği ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile hep birlikte halkımızın hizmetine sunacağız. Burası ülkemizin acilen ihtiyaç duyduğu motor sporları bakımından çok önemli bir tesis haline gelecek. Planlaması da başından beri uluslar arası standartlarda yapıldı. Güzel bir cazibe merkezi olacak. Yarım kalan bu sahayı inşallah kazandıracağız. Milletvekilimiz bir tarihte koydu o zamana yetiştireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, pist alanına getirdiği özel araç ile protokol üyelerine tur attırdı.