Lise öğrencisi Nehir Taşlı Düzce'de bir ilki başardı. İzmir'de düzenlenen 8. Uluslararası Piyano Festivalinde Müzikalite ve Müzikal Dinamikler Başarı ödülünün sahibi oldu.

Küçük yaşlardan itibaren piyona çalan genç yetenek Nehir Taşlı, Düzce'de ilk piyano resitalinin ardından İzmir'de düzenlenen 8. Uluslararası Piyano Festivalinden başarı ile döndü. Evinin bahçesinde piyanosu ile ilk konserini davetliler huzurunda veren genç yetenek Bahçeşehir Koleji öğrencisi Nehir Taşlı, İzmir'de düzenlenen 8. Uluslararası Piyano Festivalinde Düzce'yi temsil etti.

Nehir Taşlı, Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Festivaline katılarak göstermiş olduğu başarılı performans sonucunda jüri kurulu tarafından Müzikalite ve Müzikal Dinamikler Başarı ödülü ile takdir edilmeye uygun görüldü. Festivalde büyük beğeni kazanarak alkış alan genç yetenek Nehir Taşlı, piyano çalmayı çok sevdiğini ve kendisini bu güne kadar destek veren başta ailesi ve Öğretmeni Bağde Yılmaz'a ve ailesine teşekkür etti.