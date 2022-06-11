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Plaka almaya giderken, otomobilin motoru yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir sürücünün yeni aldığı ve plaka taktırmaya götürdüğü otomobili motor kısmından yandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir sürücünün yeni aldığı ve plaka taktırmaya götürdüğü otomobili motor kısmından yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Olay, Düzce Çoban Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tofaş marka otomobili yeni alan sürücü, plaka taktırmak için Şoförler ve Otomobilciler odasına seyir haline geçtiği esnada Çoban Kavşağı mevkiinde motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Hemen aracını kaldırıma çıkartan sürücü, yangın söndürme tüpü ile dumanlara müdahale olarak aracının alev topuna dönmesini engelledi. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını tamamen söndürdü.

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