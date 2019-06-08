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Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri yaptıkları denetimlerde motosiklet sürücüsünün plakayı çiçek ile kapattığını görünce şaşırdı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri yaptıkları denetimlerde motosiklet sürücüsünün plakayı çiçek ile kapattığını görünce şaşırdı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri denetimleri sırasında ilginç bir olayla karşı karşıya kaldılar. Yapılan denetimler sırasında 34 BY 834 plakalı motosikletin plakasında ki bir harfi yaprakla kapattığı ve bantlayarak yapılan denetimlerden kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Durdurulan motosikletin sürücüsüne 488 lira para cezası uygulanırken, motora ise el konuldu.

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