Polis ablaları anlattı minikler can kulağıyla dinledi

Düzce'de Şükran Öney Anaokulunu ziyaret eden polisler hem öğretmen ve öğrencileri bilgilendirdi hem de polislik mesleğini anlattı. Programın sonunda ise miniklerin polis ablalarına sarılarak teşekkür etmesi yürekleri ısıttı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Şükran Öney Anaokulunu ziyaret etti. Polisler anaokulunda şahıs ve toplum güvenliği konularında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında öğretmenleri ve okul personelini bilgilendirildi. Öğrencilerle de bir araya gelen ekipler, miniklere polislik mesleğini sevdirmek, polislerin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek, polis-çocuk ilişkilerini geliştirerek saygılı, duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesini sağlamada yardımcı olabilmek, onların polisin verdiği hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak ve öğrenciler ile teşkilat arasında samimi, sıcak bir tanışma ortamı oluşturarak polisi ve polislik mesleğini daha yakından tanımalarını sağlamayı amaçlayan programda polislik mesleğinin tanıtımını da yaptılar.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden komiser yardımcısı Didem Kılıç ve Polis Memuru Safiye Yılmaz'a program sonunda minikler sarılarak teşekkür etti. Polislerle miniklerin diyaloğu ise yürekleri ısıttı.