Polis ekiplerinden bayrak hassasiyeti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri, aracındaki Türk bayrağının çamurlandığını belirledikleri minibüs sürücüsüne 628 lira ceza kesti.

Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında T.S. idaresindeki 81 EY 8161 plakalı Renault marka minibüsün kaputunda kirlenmiş ve çamurlanmış Türk Bayrağı trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Duyarlı trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmayan Türk Bayrağı'nın sökülmesi için sürücüye uyarı yapıldı. Minibüs sürücüsü ve araç sahibine ‘bayrak kanununa' muhalefet suçundan 314'er lira olmak üzere toplamda 628 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü tarafından araç üzerindeki Türk Bayrağı'da söküldü.

İlgili yasada "Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların bulundurulması ve izin verilmesine dair esas ve usuller ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir" deniliyor.