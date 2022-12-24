Polis ekiplerinden Bolu Dağı'nda kış lastiği uygulaması

Bolu Dağı'nda polis ekipleri kış lastiği denetimini sürdürüyor. Polis ekipleri denetimlerde kış lastiği olmayan otobüs, kamyon ve tır sürücülerine göz açtırmıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulamasına aralıksız devam ediyor. Yapılan kontrollerde kar lastiği takma mecburiyeti olan 654 araç denetlendi.

Denetimlerde kış lastiği takmayan araç sürücülerine 10 bin 72 TL para cezası uygulandı.