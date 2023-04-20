Polis hem havadan hem karadan denetliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Emniyet ekipleri bayram trafiğinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirerek sürücüleri uyardı.

Ramazan Bayramı için yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için denetimler artırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bolu Dağı TEM Otoyolu girişi ve D-100 karayolunda trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliği ile sürücülerin kara yolunda güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hem karada hem de havadan denetim yapıyor.

Ekipler, sürücülerin özellikle emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ve hatalı sollama gibi kural ihlallerini dronla denetliyor. Trafik ekipleri “Bayramınız kemerli olsun” mottosuyla sürücüleri uyarıyor.