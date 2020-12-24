Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese yapılan baskında 3 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 10 bin 500 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini görünce çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar ise kameralara yansıdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiremitocağı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplamda 10 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan aramada, oyun kağıtları, alkol şişeleri ele geçirildi. Öte yandan, kumar oynatılan alanın bir kahvehanenin üst katını kumarhaneye çevirdikleri ortaya çıktı.

Çatıdan kaçmaya çalıştılar

Ayrıca düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynayan bazı şahıslar polis ekipleri görünce çatıdan kaçmaya çalıştılar. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.