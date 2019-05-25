Polis kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafikte kural tanımaz sürücülere karşı polis ekiplerinin amansız mücadelesi devam ediyor. Özellikle havaların ısınmasıyla trafiğe çıkmaya başlayan, motor sürücüleri ve abartı egzozlu modifiye araçlara karşı polis ekiplerinin amansız mücadelesi devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte trafikte artan araç sayısına bağlı olarak ortaya çıkan kural tanımaz sürücülere karşı Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında oluşturduğu uygulama noktalarıyla savaş açtı. Kasksız motosiklet sürücüleri, abartı egzozlu motorlar ve modifiye araçlara karşı uygulama yapan ekipler, ayrıca rastgele durdurdukları otomobil ve motorlarda da belge kontrolü yapıyor. Bazı motor sürücüleri ise uygulama yapan trafik ekiplerini görünce ya yolunu değiştirerek ya da uygulama noktasından kaçarak polislerden kurtulmaya çalıştılar.