Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü, şehitlikte yapılan dualar ile başladı. Polisler, daha sonra Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. Yıldönümü Düzce'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Bu çerçevede sabah şehitlikte tören düzenlendi. Milletvekili Ümit Yılmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, polisler, jandarma alay komutanlığı personeli, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı programda dualar edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program daha sonra Anıtpark'ta Atatürk heykeline Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan tarafından çelenk konulmasıyla sona erdi.

Düzce'de polis haftası kutlamaları, hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.